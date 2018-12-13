Park halindeki otomobilde 33 kilo 595 gram afyon sakızı ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -VAN\'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekipleri, park halindeki otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Narkotik köpeği \'Şila\' ile yapılan detaylı aramada otomobilin bagajında çuvallar içerisine zulalanmış 33 kilo 595 gram Afyon sakızı ele geçirildi.Olayla ilgili 2 Kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İpekyolu İlçesi Vali Mithatbey Mahallesi Kışlayolu Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilden şüphelendi. Şüphe üzerine otomobilde narkotik köpeği \'Şila\' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin bagajında bulunan çuvallar içerisine zulalanmış 33 kilo 595 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.T. ve V.B. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.



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