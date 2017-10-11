Park halindeki otomobil yandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, park halindeki bir otomobil motor kısmında elektrik aksamından çıktığı sanılan yangında, kullanılmaz hale geldi.

Turgutlu\'da yaşayan 33 yaşındaki Hakan Balta, bugün saat 16.00 sıralarında 45 C 0622 plakalı otomobilini, Ergenekon Mahallesi, Fatih Caddesi\'ne park edip, ATM\'den para çekmeye gitti. Ardından tekrar otomobilin yanına dönen Balta, aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine iki arazöz sevk edildi. Otomobilin motor kaputunu açan itfaiye köpük sıkarak, alevlere müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken motor kısmında büyük maddi hasar meydana gelen otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Otomobil sürücüsü Hakan Balta, \"O an aracın içinde de olabilirdim. Cana gelecek mala gelsin\" dedi.

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