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Park halindeki otomobil, alev topuna döndü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki bir otomobil, çıkan yangında kısa sürede alev topuna dönenek, kullanılamaz hale geldi

23 Ekim 2017 16:38

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki bir otomobil, çıkan yangında kısa sürede alev topuna dönenek, kullanılamaz hale geldi.
Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi\'nde bir şirkete ait park halindeki 09 YN 456 plakalı otomobilden, bugün saat 01.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Otomobildeki alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Yanan otomobilin freninin boşalması sonucu, araç hareket ederek yaklaşık 20 metre uzaklıktaki bir bahçe duvarına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis soruşturma başlattı.

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