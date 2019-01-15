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PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

  Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)  Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev yandı

15 Ocak 2019 14:38

 

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) 
Küçükçekmece\'de park halindeki otomobil alev alev yandı. Olay dün akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler büyüyerek otomobili sardı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Zaman zaman patlamaların olduğu otomobili itfaiye ekipleri kısa sürede söndürürken, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
-Yanan araç
 

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