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Park halindeki otobüste uyuyan şoför, ölü bulundu

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde, park halindeki otobüste uyuyan 55 yaşındaki Mahir Eskici, yaşamını yitirdi

09 Ekim 2017 15:00

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Karamürsel İlçesi\'nde, park halindeki otobüste uyuyan 55 yaşındaki Mahir Eskici, yaşamını yitirdi.
Olay, 4 Temmuz Mahallesi\'nde bulunan Karamürsel Şehirler Arası Otobüs Terminali\'nde meydana geldi. Terminalde park halinde bulunan Metro Turizm firmasına ait, 34 LU 2508 plakalı otobüste uyuyan sürücü Eskici, sabah araca gelen muavin tarafından uyandırılmak istendi. Eskici\'nin tepki vermemesi üzerine muavin, 112 Acil Servis\'i arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eskici\'nin yaşamını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, otobüste incelemede bulunurken, şeker hastası olduğu belirtilen Mahir Eskici\'nin cansız bedeni, Karamürsel Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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