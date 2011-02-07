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PARK HALİNDEKİ OTOBÜS YANDI ANKARA (A.A.)

07 Şubat 2011 01:17

-PARK HALİNDEKİ OTOBÜS YANDI ANKARA (A.A.) - 06.02.2011 - Ankara-Konya yolunun 55. kilometresinde, Haymana Yenice yol sapağında, içinde yolcu bulunmayan park halindeki bir otobüs yandı. Edinilen bilgiye göre, Haymana Yenice yol sapağında meydana gelen olayda, plakası olmayan ve park halindeki boş otobüs, akşam saatlerinde yandı. Ölen ve yaralananın olmadığı yangın, Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Otobüsün hangi firmaya ait olduğu ve şoförüne ulaşılamadığı kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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