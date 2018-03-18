T24 LogoT24 Logo
Gündem

Park halindeki minibüsün içinde ölü bulundu

Ersan SAN-İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de  park halinde minibüsün içinde bir kişi ölü olarak bulundu

18 Mart 2018 17:58

Ersan SAN-İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE\'de  park halinde minibüsün içinde bir kişi ölü olarak bulundu. 

Olay, Darülaceze Caddesi Okmeydanı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde park halindeki minibüsün içinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede vücudunda kesik ve darp izi bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 
Polis, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin park halindeki minibüse girdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından  ceset kesin ölüm nedeninin bulunması için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersan SANİSTANBUL DHA KAĞITHANEDarülaceze Caddesi Okmeydanı KöprüsüEdinilenKısaSağlıkOlayAdli Tıp KurumuFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24