Park halindeki minibüste yangın

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA, (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde, park halindeki minibüs, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Balıkesir’in Bandırma İlçesi Sunullah Mahallesi\'nde meydana geldi. 10 AKU 86 plakalı minibüs, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevrede bulunan araçlar, yangının sıçrama ihtimaline karşı olay yerinden uzaklaştırıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

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