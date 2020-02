Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) Bakırköy\'de bir sürücü kursuna ait park halindeki midibüs alev alev yandı.



Olay saat 14.00 sıralarında Sinan Erdem Spor Salonu otoparkında meydana geldi. Bir sürücü kursuna ait park halindeki midibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Midibüsü saran alevleri gören çevredektiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan midibüsü kısa sürede söndürdü. Müdahalenin sürdüğü sırada olay yerine gelen Selçuk Can, midibüsün kendine ait sürücü kursunun aracı olduğunu söyledi. Selçuk Can, o sırada bankta oturan ve aracı yaktığından şüphelendiği bir kişiyle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden iki kişiyi polis ekipleri güçlükle ayırdı .Duruma tepki gösteren Selçuk Can, \" Böyle bir şey var mı? Aracımızı yakmış. Kendisi yaktığını söylüyor. Ben yaktım seni de yakarım diyor\" diye konuştu. Yanan midibüs kullanılmaz hale gelirken, Polis şüpheli kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

(FOTOĞRAF)