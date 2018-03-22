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 PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS ALEV ALEV YANDI 

- Midibüsü yaktığını öne sürdüğü kişiyle kavga etti

22 Mart 2018 18:09

- Midibüsü yaktığını öne sürdüğü kişiyle kavga etti.

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ/ İSTANBUL(DHA), 
Bakırköy\'de bir sürücü kursuna ait park halindeki midibüs alev alev yandı. 
Olay saat 14.00 sıralarında Sinan Erdem Spor Salonu otoparkında meydana geldi. Bir sürücü kursuna ait park halindeki midibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Midibüsü saran alevleri gören çevredektiler  durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan midibüsü kısa sürede söndürdü. Müdahalenin sürdüğü sırada olay yerine gelen Selçuk Can, midibüsün kendine ait sürücü kursunun aracı olduğunu söyledi. Selçuk Can, o sırada bankta oturan ve aracı yaktığından şüphelendiği bir kişiyle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden iki kişiyi polis ekipleri güçlükle ayırdı .Duruma tepki gösteren Selçuk Can, \" Böyle bir şey var mı? Aracımızı yakmış. Kendisi yaktığını söylüyor. Ben yaktım seni de yakarım diyor\" diye konuştu. Yanan midibüs kullanılmaz hale gelirken, Polis şüpheli kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. 

Görüntü Dökümü
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-Yanan midibüsten görüntü
-İtfaiyenin gelişi
-Müdahaleden görüntü
-Selçuk Can\'dan görüntü
-Kavga ettiği kişinin görüntü
-Diğer detaylar
 

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