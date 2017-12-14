Park halindeki kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Cevdet ŞEN/BERGAMA(İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Bergama ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü 64 yaşındaki Elman Rahat öldü.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Bergama-İzmir karayolu Bergama çıkışında meydana geldi. Elman Rahat yönetimindeki 35 VFF 36 plakalı kamyonet, arıza yapınca sürücüsünün yol kenarına park ettiği 19 TK 749 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Rahat öldü. Elman Rahat\'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından yakınları tarafından hastaneden alınan Rahat\'ın cenazesi, bugün Ovacık Camii\'nde öğlende kılınan cenaze namazının ardından Ovacık Mahalle Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Kamyon şoförü Metin Aktaş ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.