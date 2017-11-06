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Park halindeki iki araç alev alev yandı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Küçükcekmece'de park halindeki iki araç henüz bilinmeyen bir nedenle yandı

06 Kasım 2017 09:44

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Küçükcekmece\'de park halindeki iki araç henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Olay, Fatih Mahallesi Yalı Caddesi\'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobillerin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederkenalev alev yanan araçlarda zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Kısa sürede söndürülen yangında iki otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkarak yanan araçları izledi. Bu arada yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken ve itfaiye ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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