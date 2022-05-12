Park halindeki İETT otobüsü yandı

Başakşehir’de park halinde bulunan İETT otobüsünün motor kısmı yandı.

Bedrettin Dalan Bulvarı'nda öğlen saatlerinden itibaren park halinde bulunan İETT otobüsünün motor kısmı bilinmeyen nedenle bir anda yanmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.