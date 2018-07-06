T24 LogoT24 Logo
Gündem

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da park halindeki hafif ticari araç, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi

06 Temmuz 2018 11:56

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da park halindeki hafif ticari araç, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi 984 Sokak\'ta meydana geldi. İstanbul\'dan hasta olan ağabeyini ziyaret etmek için Karaman\'a gelen Abdullah İncefidan, 34 S 7039 plakalı hafif ticari aracını park ettikten sona ağabeyinin evine çıktı. İncefidan bir süre sonra pencereden dışarı baktığında aracının yandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve iftaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yapılan incelemede, aracın camının taşla kırıldığı ve içerisine benzin dökülüp, ateşe verildiği tespit edildi. Polis, şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHA KARAMANOlayHakkı Konyalı MahallesiSokakKaramanAbdullahYangınYapılanPolisFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24