Park halindeki araçların dikiz aynalarını kırdılar

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki yaklaşık 20 aracın dikiz aynalarını kırdı.

Kula\'nın 4 Eylül Mahallesi\'nin sokak ve caddelerinde park halinde bulunan yaklaşık 20 aracın dikiz aynaları, gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Sabah durumu fark eden araç sahipleri, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikâyetçi oldu. Polis saldırganların yakalanması için çalışma ve soruşturma başlattı.



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