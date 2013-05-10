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Dünya

Park Geun-hye'nin, sözcüsü stajyere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla görevinden atıldı

Güney Kore'nin devlet başkanlığı sarayı olan Mavi Saray'dan yapılan açıklamada, Washington'daki büyükelçilikte olaya ilişkin inceleme başlatıldığı duyuruldu

10 Mayıs 2013 18:25

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin, ABD ziyareti esnasında bir stajyere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen sözcüsü Yoon Chang-jung'u kovduğu bildirildi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'de bulunan Park'ın, sözcüsünün bir stajyere cinsel tacizde bulunduğuna dair iddiaların medyada yer almasının ardından hükümetinin itibarını zedelediği gerekçesiyle Yoon Chang-jung'u görevden aldığı belirtildi.

Güney Kore'nin resmi Yonhap Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Washington polisinin Yoon'u, Park ve ABD Başkanı Barack Obama arasındaki toplantının olduğu günün gecesinde Kore kökenli Amerikalı bir stajyere tacizde bulunmakla suçladığı kaydedildi.

Güney Kore'nin devlet başkanlığı sarayı olan Mavi Saray'dan yapılan açıklamada, Washington'daki büyükelçilikte olaya ilişkin inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Geçen yıl Park'ın çalışma ekibine katılmadan önce muhafazakar eğilimli köşe yazarlığı yapan Yoon, Devlet Başkanı Park'ın şubatta göreve gelmesinin ardından sözcü olarak atanmıştı.
 

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