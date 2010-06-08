'Pariteden şu anda rahatsızız'

T24-



Mehmet Büyükekşi, dövizdeki hareketlilikle ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, paritenin 1.19'ları gördüğünü söyledi.





Pariteden şu anda rahatsızlıkları olduğunu ifade eden Büyükekşi, ''Buradaki sıkıntı özellikle bizi rahatsız ediyor. Çünkü ihracatımızın yaklaşık yüzde 50'ye yakınını AB ülkelerine yapıyoruz. Paritenin aşağıya doğru gitmesi bizleri olumsuz etkiliyor'' dedi.





Buna yönelik olarak TİM Genel Kurulunda ''kur istikrar fonu'' kurulması yönünde bir öneri sunduklarını anımsatan Büyükekşi, şunları kaydetti:





''Özellikle de 'kısa vadeli sıcak para girişlerine yüzde 1 oranında stopaj getirilsin' önerimiz olmuştu. 'Merkez Bankası ile veya ilgili kurumlarla da ortak çalışma yapalım' çağrımız olmuştu. Bununla ilgili de yarın zaten Ankara'da Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın başkanlığında ilgili taraflar neler yapılabileceğine ilişkin bir toplantı yapıp, oradaki çalışmanın neticesinde tekrar ne yapılabilir irdelenecek. Önerimizi yarın ilgili taraflarla görüşeceğiz.





Geçmişte dolar için rakam ifade ediyorduk, 1.5'in altı bizim kırmızı çizgimiz diye, avroda da 2.10'un altı... Şu anda da 2.10'luk bir avro, ancak ihracatçının beklentilerini karşılıyor. Oralarda neler

yapılabilir bunları da yarın konuşacağız.''