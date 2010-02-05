Parite nasıl doğar? Cevabı bu fıkrada!

T24- Para ve hisse senedi piyasaları, ekonominin günlük barometresi anlamına gelen önemli veriler içerir. “Parite” de, para piyasalarında en çok kullanılan ifadelerden birisi. Örneğin son dönemde en yakından takip edilen verilerden biri, “Euro-Dolar paritesi”nin 1.40'ın altına doğru seyretmesi oldu.

“İki para biriminin karşılıklı değeri”ni ifade eden paritenin nasıl doğduğu konusunda piyasada dilden dile dolaşan bir fıkra anlatılıyor.

İş Yatırım'ın da kurum müşterileriyle paylaştığı “parite nasıl doğar” fıkrası şöyle:

Olay, henüz dalgalı döviz kurlarının uygulanmadığı yıllarda ABD-Kanada sınırındaki bir kasabada geçmektedir.

Malûm, her iki ülke de para birimi olarak 'dolar' kullanmaktadırlar.

Yalnız, her ikisi de kendi paralarının daha değerli olduğunu iddia etmektedirler.

Şöyle ki Kanadalılara göre; 1 ABD Doları=90 Kanada Centi, Amerikalılara göre ise; 1 Kanada Doları=90 ABD Centi'dir.

Bir Amerikalı, cebindeki 1 dolarla dolaşmaya çıkar. Bir ara karnı acıkır ve bagel (un, tuz, maya, şeker ve sudan yapılan bir tür açma) alır. Bagel’ın fiyatı 10 centtir.

Cebindeki 1 doları verir. Simitçi bozuk para ararken cebinin bir köşesinde 1 Kanada Doları bulur, onu verir (90 Cent'e eşit ya!).

Derken Amerikalı sınırı yürüyerek geçer ve Kanada'da dolaşmaya başlar.

Kaleme ihtiyacı olduğunu hatırlar. Girer bir kırtasiyeciye. Kalemin fiyatı 10 Kanada Centi'dir.

Cebindeki 1 Kanada Doları'nı verir. Kırtasiyeci de para üstü olarak 1 ABD Doları verir (90 Kanada Centi'ne eşit ya!).

Oradan da ayrılıp evine döner.

Sonra düşünmeye başlar:

"Yahu sabah evden çıkarken cebimde 1 ABD Dolarım vardı, şimdi de 1 ABD Dolarım var. Peki, bagel ile kalemin parasını kim verdi?"

İşte parite böyle doğar!





