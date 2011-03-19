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PARİS'TEKİ LİBYA ZİRVESİ SONA ERDİ PARİS (A.A)

19 Mart 2011 20:08

-PARİS'TEKİ LİBYA ZİRVESİ SONA ERDİ PARİS (A.A) - 19.03.2011 - Paris'te düzenlenen Libya zirvesi sona erdi.  Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, zirvenin sonunda yaptığı konuşmada, "Kaddafi'nin, halkına karşı saldırganlığına son verdiği zaman diplomasi kapısının yeniden açılacağını" belirterek, "Kaddafi'nin daha da kötü bir durumdan kurtulmak için uluslararası toplumun tüm taleplerine hemen ve eksiksiz bir şekilde uymasının zamanıdır" dedi. Sarkozy, "Libya'ya bugün BM Güvenlik Konseyi'nin himayesiyle, Libya halkının kendi kaderini kendisinin belirlemesine olanak tanımak için müdahalede bulunduklarını" kaydetti. -MERKEL VE CAMERON- Almanya Başbakanı Angela Merkel de zirve sonrasında yaptığı açıklamada "dünya güçlerinin, Libya'daki şiddetin sona ermesi gerektiği görüşünde birleştiğini" söyledi. Merkel, ülkesinin askeri operasyonlarda yer almayacağını ifade etti.  İngiltere Başbakanı David Cameron da, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ateşkesi bozduğunu söyleyerek, "daha fazla sivilin ölmemesi için acil önlemlerle karşı karşıya kalacak" dedi. Kaddafi'nin uluslararası topluma yalan söylediğini belirten Cameron, "kendi halkına zulmetmeye devam ediyor, dolayısıyla eylem zamanı geldi. Bunun acilen olması gerek. BM'nin isteğini uygulamak zorundayız, sivillerin katledilmesinin sürmesine izin veremeyiz" dedi.  -ORTAK BİLDİRİ- Zirve sonrasında yayımlanan ortak bildiride de, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı anımsatılarak, "Albay Kaddafi'nin uluslararası toplumun isteklerini reddetmeyi, kendi halkını küçümsemeyi sürdürmesine izin vermeyeceğiz. Libyalılara, ülkelerini yeniden inşa etmelerinde, bu ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü tamamıyla saygı çerçevesinde yardım etmeyi sürdüreceğiz" denildi. 

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