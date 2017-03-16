Paris'teki IMF binasında patlama

Uluslararası Para Fonu IMF'nin Paris’teki binasına paket içinde gönderilen patlayıcı paketin açılmasıyla birlikte infilak ederek bir çalışanın yaralanmasına neden oldu. Fransız polisinden edinilen bilgilere göre yaralı, bir yöneticinin asistanlığını yapıyordu. Tedavi altına alınan kişinin yüz ve ellerinde yanıklar olduğu ancak hayati tehlikesi bulunmadığı belirtiliyor.

Fransız polisi patlama sonrasında IMF ofislerinin bulunduğu binayı boşaltarak güvenlik kontrolü altına aldı. Binadaki IMF çalışanları Zafer Takı ile Seine Nehri kenarı arasında kalan bölgeye getirildi. Olayla ilgili olarak Fransız terörle mücadele savcılığınca soruşturma başlatıldı. Paris Emniyet Müdürü Michel Cadot paketin içinde bomba olmadığını patlayıcının daha çok havai fişek ya da büyük bir maytaba benzediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande olayı saldırı olarak niteledi. Olayın Almanya Maliye Bakanlığı'na patlayıcı madde yüklü paketin gönderilmesinin hemen ertesi günü gerçekleşmesi dikkat çekti.

IMF Başkanı Christine Lagarde Paris'teki şiddet eylemini sert dille kınadı. IMF'nin Washington'daki merkezinde bir açıklama yapan Lagarde kurumun çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşanı Hollande konuyla ilgili açıklamasında Fransa'nın hâlâ aşırılık yanlılarının hedefinde olduğunu söyledi. Fransa'da Kasım 2015'te düzenlenen saldırılar sonrası başlatılan olağanüstü hal uygulaması hâlâ yürürlükte.

Öte yandan Almanya Maliye Bakanlığı'na dün posta yoluyla gönderilen bombalı paketin sorumluluğunu Ateş Hücreleri Konspirasyonu adlı Yunan anarşist otonom grup üstlendi. 2008 yılı başından beri aktif olan grup, Yunanistan'da şimdiye kadar onlarca kundaklama ve bombalı paketle saldırı düzenledi.

Grup tarafından yapılan açıklamada Alman Maliye Bakanlığı'na gönderilen bombalı paketin "iktidar sistemine” karşı "Nemesis” adlı proje kapsamında bir eylem olduğu belirtildi. Berlin Polisi'nin verdiği bilgilere göre bakanlığa gönderilen paketteki düzenek, açıldığı sırada ağır yaralanmalara sebebiyet verebilecek niteliğe sahip.

Almanya Maliye Bakanlığı ve IMF Yunanistan borç krizinde oynadıkları rol nedeniyle kamuoyunda çeşitli kesimlerin tepkisini çekmişti.

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AP, AFP / EC, BÖ