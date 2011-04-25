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Dünya

Paris'teki Ermeni yürüyüşünde Türk bayrağı yakıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, sözde Ermeni soykırımı yıldönümü kabul ettikleri 24 Nisan nedeniyle yürüyüş düzenledi.

25 Nisan 2011 03:00

T24 - Fransa'nın başkenti Paris'te, sözde Ermeni soykırımı yıldönümü kabul ettikleri 24 Nisan nedeniyle yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında Türk bayrağını yakan göstericiler, Paris'in simgelerinden Özgürlük Anıtına çelenk koydu.

Champse-Elysee'e ya açılan Georges V caddesi trafiğe kapatıldı. Burada toplanan Ermeniler ve onlara destek veren Fransız dostları Fransa senatosunda, 1915 olayları ile ilgili olarak bir grup Sosyalist senatör tarafından sunulan ve 1915 olaylarının inkarının suç sayılmasının öngören yasa teklifine destek verilmesi için o gün senatonun önünde toplanılmasını ve o güne kadar yasa teklifine destek verilmesini istedi.

Ermeniler, 'George 5' Bulvarındaki konuşmalardan sonra Komitas anıtına doğru toplu yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında Türk Bayrağı yakıldı. Ayaklar altında çiğnendi ve yol boyunca "katil Türkiye" sloganları atıldı.

Komitas Heykelindeki toplantıda "Soykırım Karşıtları" başkan yardımcısı Ali Erdem, başkanlarının Erivan'da anıta çiçek koymaya gittiğini ve Türkiyede İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Bodrum'da da soykırım için tören düzenlendiğini öne sürdü.





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