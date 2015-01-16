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Dünya

Paris'teki yeni rehine krizi sona erdi

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis postanedekileri rehin alan kişiyi tutukladı

16 Ocak 2015 16:28

Fransız basını, başkent Paris'in Colombes bölgesinde bir postanede rehine krizi yaşandı.

AFP'nin haberine göre, silahlı bir kişi, TSİ 14.00 sularında Paris'in kuzeybatısında yer alan Colombes semtindeki bir postanede iki kişiyi rehin aldı.

TSİ 15.45'te polisten yapılan açıklamada, akli dengesinin bozuk olduğu belirtilen bu kişi polise teslim oldu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis postanedekileri rehin alan kişiyi tutukladı.

RTL Radyosu, daha önce küçük suçlardan sabıkası olan şüphelinin polise kendisinin haber verdiğini bildirmişti. Bölgede bir polis helikopterinin de uçtuğu görülmüştü.

 

Fransa terör saldırılarıyla sarsılmıştı

 

Fransa'da sabah saatlerinde de Paris'teki Gare de l'Est tren garı bomba ihbarı nedeniyle ulaşıma kapatılmış ve tahliye edilmişti. Yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açılan garda, paniğe, unutulan bir valizin neden olduğu belirtilmişti.

Paris'te 7 Ocak'ta başlayan ve üç gün ard arda devam eden üç ayrı terör saldırısında 17 vatandaş hayatını kaybetmiş, polisin düzenlediği operasyonlarda üç terörist ölü ele geçirilmişti.

Bugün sabaha karşı ise geçen hafta yaşanan saldırılarla ilgili Paris ve çevresinde düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınmıştı.

 

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