T24 LogoT24 Logo
Dünya

Paris'te yaralanan gencin durumu ciddi PARİS (A.A)

30 Ekim 2011 21:10

-Paris'te yaralanan gencin durumu ciddi PARİS (A.A) - 30.10.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te terörü kınamak için gösteri yapmak isteyen Türk vatandaşlarına, bölücü terör örgütü yandaşları tarafından düzenlenen saldırıda bir Türk genci ciddi bir şekilde yaralandı. A.A muhabirinin gösteriyi düzenleyen Türk derneklerinden aldığı bilgiye göre, Hasan Aksoy isimli Türk gencinin polis tarafından hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Bastille meydanında yerel saatle 15.00'da başlayacak gösteri öncesinde, PKK yandaşları, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanda toplanmaya çalışanlara taş ve sopalarla saldırmıştı. Fransız polisi, göstericileri korumak için bölgeyi kordon altına alırken, PKK yandaşlarına da göz yaşartıcı bomba atmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24