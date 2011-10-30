-Paris'te yaralanan gencin durumu ciddi PARİS (A.A) - 30.10.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te terörü kınamak için gösteri yapmak isteyen Türk vatandaşlarına, bölücü terör örgütü yandaşları tarafından düzenlenen saldırıda bir Türk genci ciddi bir şekilde yaralandı. A.A muhabirinin gösteriyi düzenleyen Türk derneklerinden aldığı bilgiye göre, Hasan Aksoy isimli Türk gencinin polis tarafından hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Bastille meydanında yerel saatle 15.00'da başlayacak gösteri öncesinde, PKK yandaşları, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanda toplanmaya çalışanlara taş ve sopalarla saldırmıştı. Fransız polisi, göstericileri korumak için bölgeyi kordon altına alırken, PKK yandaşlarına da göz yaşartıcı bomba atmıştı.