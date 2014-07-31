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Dünya
Deutsche Welle

Paris'te Ukrayna'daki kriz konuşuluyor

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel bugün Fransa'nın başkenti Paris'te temaslarda bulunuyor. Gabriel'in görüşmelerde Fransa'nın Rusya'ya teslim edeceği 2 helikopter gemisini gündeme getirmesi bekleniyor.

31 Temmuz 2014 13:11

Sigmar Gabriel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile birlikte Fransız Sosyalistleri'nin liderlerinden Jean Jaurès'in mezarına çelenk bırakacak. Savaş karşıtı Jean Jaurès, bundan 100 yıl önce öldürülmüştü.

Gabriel daha sonra Başbakan Manuel Valls ile bir araya gelecek. Görüşmede Ukrayna krizinin öne çıkması bekleniyor.

Fransa'nın Rusya'ya Mistral sınıfı 2 helikopter gemisi sevk etmeye hazırlanması eleştirilere neden oluyor. Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Fransız hükümetine bir süre önce tepki göstermişti. Mistral sınıfı helikopter gemileri, çıkarma ve taarruz kabiliyetleriyle biliniyor.

Gabriel'in temaslarında Avrupa, güvenlik ve uluslararası toplumdaki güncel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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