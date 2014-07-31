Paris'te Ukrayna'daki kriz konuşuluyor

Sigmar Gabriel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile birlikte Fransız Sosyalistleri'nin liderlerinden Jean Jaurès'in mezarına çelenk bırakacak. Savaş karşıtı Jean Jaurès, bundan 100 yıl önce öldürülmüştü.

Gabriel daha sonra Başbakan Manuel Valls ile bir araya gelecek. Görüşmede Ukrayna krizinin öne çıkması bekleniyor.

Fransa'nın Rusya'ya Mistral sınıfı 2 helikopter gemisi sevk etmeye hazırlanması eleştirilere neden oluyor. Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Fransız hükümetine bir süre önce tepki göstermişti. Mistral sınıfı helikopter gemileri, çıkarma ve taarruz kabiliyetleriyle biliniyor.

Gabriel'in temaslarında Avrupa, güvenlik ve uluslararası toplumdaki güncel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.