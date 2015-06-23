Paris'te Ukrayna krizine çözüm aranıyor



Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları Ukrayna krizine çözüm aramak amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te bugün toplanıyor. Dörtlü zirve öncesinde Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Ukrayna'nın doğusunda yaklaşık 1 yıldır Rusya yanlısı isyancılar hükümet güçleriyle çatışıyor. Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'te şubat ayında varılan ateşkese rağmen yer yer devam eden çatışmalarda taraflar kayıp vermeye devam ediyor. Çatışmalarda şimdiye kadar 6 bin 400 kişi hayatını kaybetti.

Yaptırımlar uzatıldı, ABD memnun

Tarafsız bölgelerin oluşturulması Minsk'te üzerinde uzlaşılan maddelerden biriydi. Ancak barış planının hayata geçirilmesi konusunda hemen hiç adım atılmamış olması nedeniyle AB ülkeleri dün Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı aldı.

AB Rusya'yı ayrılıkçılara askeri destek vermekle suçluyor. Brüksel'in iddialarını reddeden Moskova, AB'ye karşı misilleme yaptırımları uyguluyor.

Bu arada ABD, Brüksel'in Rusya'ya uyguladığı yaptırımları uzatmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Brüksel tarafından atılan adımın uluslararası toplumun kararlılığını ortaya koyduğunu dile getirdi.