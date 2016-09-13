Paris'te üç kadına terör soruşturması



Gözaltına alınan üç kadından ikisi, terör eylemi kapsamında bir polis memurunu öldürmeye teşebbüsten sorumlu tutuluyor. Üçüncü şahıs da diğer iki kişiye yardım etmekle suçlanıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 15 yaşındaki bir başka şahıs hakkında da terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Gözaltında tutulan Inès M., Sarah H. ve Amel S. pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te terörle mücadele hâkimi karşısına çıkartıldı. Sarah H'nin hayat arkadaşı hakkında da bir suç eylemini bildirmemek nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Üç kadın perşembe günü Paris ve Département Essonne’daki tren istasyonlarına ve polislere saldırı düzenleme hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Şahısların intihar saldırısı yeleği temin etmeye çalıştıkları kaydedilmişti.

Fransız polisi pazartesi günü Paris'in ünlü Notre Dame Katedrali yakınında tüpgaz dolu şüpheli bir araç tespit etmiş, araç üzerinden kadınların izine ulaşmıştı. Araç sahibinin kızı olan 19 yaşındaki Inès M. gözaltına alındığı sırada karşı koyarak elindeki bıçakla bir polise saldırmış ve açılan ateş sonucunda yaralanmıştı. Sarah H. de bir memura saldırarak onu omzundan yaralamıştı. İki kadının bu eylemleri nedeniyle cinayete teşebbüsten soruşturulduğu belirtiliyor.

Tüpgaz dolu aracı Inès M. ile birlikte patlatmak istediği gerekçesiyle 29 yaşındaki Ornella G hakkında da hafta sonu bir soruşturma başlatıldı.

Paris'te radikal İslamcılık nedeniyle ev hapsinde tutulan ve tekrar gözaltına alınan 15 yaşındaki şahsın da üç kadınla dolaylı yoldan ilişkili olduğu sanılıyor. Hepsinin Fransız radikal İslamcı Rachid Kassim ile temas halinde oldukları tahmin ediliyor.