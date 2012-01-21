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Dünya

Paris'te Türklerin ayak sesleri PARİS (A.A)

21 Ocak 2012 18:05

-Paris'te Türklerin ayak sesleri PARİS (A.A) - 21.01.2012 - Fransa'da 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifinin senatoda reddedilmesi amacıyla toplanan binlerce Türk'ün Paris'teki gösterisi devam ediyor. Sabah saatlerinde Denfert Rochereau meydanında toplanan binlerce Türk, senato binasına doğru yürüyor. Gösteriyi düzenleyen organizasyon komitesinin yetkililerine göre, sonu görünmeyen kilometrelerce uzunluktaki kortejde 35 bin kişi bulunuyor.  Ancak Paris'te yağan yağmura rağmen katılımın tahminlerin ötesinde olduğu ve gösteride bulunan Türklerin sayısının artarak yaklaşık 40 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinden gelerek yasa teklifini protesto eden göstericiler arasında yaşlı, genç ve çocuk birçok kesimden Türk bulunuyor. Göstericiler, yürüyüş sırasında "Tarihçiler tarihle, siyasetçiler siyasetle uğraşsın", "Fransa'yı özgürlükleri ile seviyorum", "Fransa'daki bütün Türkler cezaevine mi girecek?", "Tarih siyasetin çıkarı olmamalı" ve "Seçim için çıkarılmak istenen yasa teklifini engelleyin" yazılı pankartlar taşıyor. Göstericiler Türk, Cezayir, Azerbaycan ve Fransız bayraklarıyla sağanak yağmura ve soğuk havaya rağmen Fransız senatörleri sağduyulu olmaya davet ediyor. Yasa teklifinin mimarı olarak bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy aleyhinde slogan atan göstericiler, şarkılar ve türküler eşliğinde yürüyüşlerine devam ediyor. Şu ana kadar hiçbir taşkınlığın yaşanmadığı yürüyüş nedeniyle Fransız polisi sıkı güvenlik önlemleri aldı. Türk derneklerinin kendi aralarından seçtiği yaklaşık 500 kişi de göstericilerin güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapıyor. Gösteriye Fransız medyası da yoğun ilgi gösteriyor.  Denfert Rochereau meydanında öğle saatlerinde başlayan gösterinin, senato binası önünde yerel saatle 17:00'de sona ermesi bekleniyor.

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