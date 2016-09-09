Paris'te terör zanlısı üç kadın yakalandı

Paris'in merkezinde yapılan aramada arabalarında gaz tüplerinin
bulunduğu üç kadın polis tarafından gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri bıçakla saldırdığı
polis tarafından vurularak
yaralandı.
Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve 19, 23
ve 39
yaşlarındaki kadınların "muhtemelen şiddet eylemi için hazırlık
yaptıklarını" açıkladı. Cazeneuve, olayın terörle mücadele
çerçevesinde değerlendirildiğini belitti.
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki kadın
eylemcinin, gaz tüplerinin bulunduğu otomobilin sahibinin kızı
olduğu öğrenildi. Araç sahibi ifadesi alındıktan sonra serbest
bırakıldı.
Daha önceki terör saldırılarının erkekler tarafından düzenlenmiş
olması bakımından yakalanan kişilerin kadın olması ‘alışılmadık'
bir gelişme olarak nitelendirildi. Müdahale sırasında bıçak
yarası alan polis memurunun durumunun ciddi olmadığı açıklandı.
"Fransa terör tehdidi altında"
Gaz tüpü ve dizel yakıtı yüklü araç hafta sonu Paris'in
merkezindeki Notre Dame Katedrali yakınlarında tespit edilmişti.
Olayla ilgili olarak daha önce de dört kişi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınanların sayısı böylece 7'ye yükselmiş oldu.
İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve son aylardaki
terör
saldırılarına işaretle Fransa'nın büyük terör tehdidi ile karşı
karşıya bulunduğunu ve bu tehlikenin bütün güvenlik güçlerinin
seferber edilmesini gerektirdiğini söyledi. İki ay önce Nice
kentindeki kamyonlu saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, temmuz
sonunda da bir din adamı teröristlerce öldürülmüştü.