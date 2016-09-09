Paris'te terör zanlısı üç kadın yakalandı

Paris'in merkezinde yapılan aramada arabalarında gaz tüplerinin

bulunduğu üç kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri bıçakla saldırdığı

polis tarafından vurularak

yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve 19, 23

ve 39

yaşlarındaki kadınların "muhtemelen şiddet eylemi için hazırlık

yaptıklarını" açıkladı. Cazeneuve, olayın terörle mücadele

çerçevesinde değerlendirildiğini belitti.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki kadın

eylemcinin, gaz tüplerinin bulunduğu otomobilin sahibinin kızı

olduğu öğrenildi. Araç sahibi ifadesi alındıktan sonra serbest

bırakıldı.

Daha önceki terör saldırılarının erkekler tarafından düzenlenmiş

olması bakımından yakalanan kişilerin kadın olması ‘alışılmadık'

bir gelişme olarak nitelendirildi. Müdahale sırasında bıçak

yarası alan polis memurunun durumunun ciddi olmadığı açıklandı.

"Fransa terör tehdidi altında"

Gaz tüpü ve dizel yakıtı yüklü araç hafta sonu Paris'in

merkezindeki Notre Dame Katedrali yakınlarında tespit edilmişti.

Olayla ilgili olarak daha önce de dört kişi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınanların sayısı böylece 7'ye yükselmiş oldu.

İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve son aylardaki

terör

saldırılarına işaretle Fransa'nın büyük terör tehdidi ile karşı

karşıya bulunduğunu ve bu tehlikenin bütün güvenlik güçlerinin

seferber edilmesini gerektirdiğini söyledi. İki ay önce Nice

kentindeki kamyonlu saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, temmuz

sonunda da bir din adamı teröristlerce öldürülmüştü.