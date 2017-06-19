Paris'te terör alarmı

Fransa'nın başkenti Paris, terör alarmı nedeniyle hareketli dakikalar yaşadı. Kentin en gözle turistik alanlarından olan Champs-Elysees’de otomobilini polis aracı üzerine süren kişi gözaltına alındı. Gözaltı sonrası Fransız polisi geniş güvenlik önlemleri alırken, bölgedeki metro istasyonu da kapatıldı.

Otomobil patladı

Champs-Elysees’de polis minibüsüne çarpan bir otomobil, çarpışmanın ardından patlayıp alev aldı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Görgü tanıkları, araç sürücüsünün silahlı olduğunu söyledi. Emniyet birimleri derhal bölgede operasyon başlattı.

Paris polisinden açıklama

Ünlü Champs-Elysees bulvarı ve Elize sarayı yakınlarında bir bölgenin güvenlik kordonuna alındığı operasyonla ilgili Paris polisi açıklama yaptı.

Açıklamada, Champs-Elysees’nin çarşı ve alışveriş merkezleri bölgesinde emniyet operasyonu yapıldığı, halkın bölgeden uzak durmasının gerektiği belirtildi. Polisin turistik bölgeyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başka bilgi verilmedi.

Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde Türkiye'nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin önünde nisan ayında düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı. Saldırgan olay sırasında öldürülmüştü. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.