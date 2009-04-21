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Dünya

Paris'te Tamil örgütü mensubu 180 kişi tutuklandı

21 Nisan 2009 04:46

Fransa'nın başkenti Paris'te gösteri yapan Tamil örgütü mensuplarından 180 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis, Sri Lanka hükümetinin, Tamil gerillarına yönelik operasyonları nedeniyle sürgün durumuna düşen Tamillerin dün akşam Paris'in kuzeyinde bir kavşakta trafiği kilitlediğini belirterek, gösterilerin zamanla şiddet olaylarına dönüştüğünü söyledi.

Tamil göstericilerin kavşakta 3 otobüse ve polise çeşitli cisimler attığını belirten polis, saldırılar sırasında biri polis 4 kişinin hafif yaralandığını kaydetti.

Polis, Tamil göstericilerin bıçak ve demir çubuklar taşıdığını da bildirdi.

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