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Dünya
Deutsche Welle

Paris'te Suriye'nin geleceği konuşuluyor

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Suriye ile ilgili gelişmeleri Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Paris'e gidiyor.

24 Eylül 2015 14:48


Paris'teki toplantıda Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ve İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond'ın yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de hazır bulunacak.

Toplantıda dört yıldır devam eden Suriye savaşına siyasi çözüm ihtimalleri gözden geçirilecek. Arayış kapsamında gündeme gelen İran'la ilişkiler değerlendirilecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Brüksel'de yaptığı açıklamada, Suriye'de savaşın sona erdirilmesi için yapılan görüşmelere birçok aktörün katılması gerektiğine işaret etmiş, görüşülmesi gereken aktörler arasında Suriye lideri Beşar Esad'ın da bulunduğunu vurgulamıştı. Angela Merkel, İran ve Suudi Arabistan'la da konuşulması gerektiğini vurgulamıştı.

Paris'teki toplantı, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kısa süre öncesine denk gelmesi açısından önem taşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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