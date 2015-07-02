Paris'te sokaklara klima odaları kuruldu

Almanya'da son 30 yılın en sıcak yazı yaşanıyor.

Halk serinlemek için parklara, göl ve nehir kıyılarına akın etti.

İngiltere'de de son 9 yılın en sıcak günleri yaşanıyor. Termometreler 34 dereceye çıktı.

Yetkililer, sıcak hava dalgası dolasıyla halkı uyardı. Özellikle yaşlı ve çocukların sıcaktan korunması istendi.

Ülkenin dört bir yanında sahiller ve parklar doldu taştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te de sıcaklık 40 dereceye ulaştı.

Caddelerde halkın serinlemesi için klima odaları oluşturuldu.

Fransızlar, parklarda sıcaktan korunmaya çalışıyor.

İspanya'da ise termometreler 40'ı aştı. Bazı bölgelerde kırmızı alarma geçildi.

Bunaltıcı sıcaklar, Portekiz, İtalya, Belçika ve Hollanda'da etkili oluyor.