Paris'te siyah feminist festivale ırkçılık suçlaması: 'Beyazlara ayrımcılık yapılıyor'

Paris'te kamuya açık bir alanda düzenlenecek olan "siyah feminist festivali" Nyansapo, 'ırk temelli ayrım yaptığı' iddiasıyla Paris Belediye Başkanı Hidalgo, aşırı sağcı Ulusal Cephe ve bazı ırkçılık karşıtı örgütler tarafından eleştiriliyor.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan Nyansapo festivalinin yasaklanması çağrısında bulundu.

Hidalgo'nun bu çağrısının nedeni ise festivalin beyazlara ayrımcılık yapması.

Organizatörler tarafından "siyah feminist" olarak tanımlanan festivalde alanın yüzde 80'i siyah kadınlara ayrılacak.

Festivalde diğer cinsiyet kimliklerinden siyahların girebileceği bir alan daha bulunurken, bir bölüm de herkese açık olacak.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Anne Hidalgo, festivali organize edenleri ayrımcılıkla suçladı ve bu kişiler hakkında soruşturma başlatma hakkı olduğunu söyledi.

Irkçılık karşıtı bazı örgütler de festivali kınadı.

SOS Racisme adlı örgüt, etkinliğin "iğrenç" olduğunu ve "etnik ayrımcılık çukurunda debelendiğini" söylerken Irkçılık ve Antisemitizme Karşı Uluslararası Birlik, "Rosa Parks mezarında ters dönüyordur" açıklamasında bulundu.

Rosa Parks, 1970'li yıllarda ABD'nin Detroit Eyaleti'nde başlattığı siyah hakları hareketini ülke geneline yaymayı başaran ve 'Özgürlük hareketinin annesi' olarak anılan insan hakları savunucusuydu.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin bölgedeki yerel yöneticisi Cuma günü Hidalgo'dan "pervasızca ırkçı" diye niteledikleri etkinliğe bir açıklama getirmesini talep etmişti.

Festivalin organizatörleri ise "Aşırı sağın dezenformasyon ve sahte haberlerine maruz kaldık" dedi ve "ırkçılık karşıtı örgütlerin kendilerini manipüle etmesine izin vermesinden ötürü üzüldüklerini" söyledi.

Organizatörler, işin içinde ırk olmadığı zaman yalnızca kadınların katıldığı etkinliklerden kimsenin rahatsız olmadığına da dikkat çekti.

Festivalin Paris Belediyesi'nin sahibi olduğu bir mülkte düzenlenmesi planlanıyor.

Kamuya açık bir alana girişlerin ırk ve cinsiyet temelli sınırlandırılması tartışmaları tetiklemişti.

Organizatörler, belediye başkanının festivali engelleme yetkisinin bulunmadığını savunuyor.