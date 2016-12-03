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Dünya

Paris'te rehine krizi; saldırgan kaçtı

Paris’teki bir seyahat acentesine baskın yapan silahlı saldırgan 7 kişiyi rehin aldı

03 Aralık 2016 01:08

Fransa’nın başkenti Paris’teki bir seyahat acentesine baskın yapan silahlı saldırganın içeride bulunan 7 kişiyi rehin aldığı belirtildi.

Lexpress gazetesi, özel kuvvetler ve polisin olay yerine intikal ettiğini aktarırken, güvenlik güçlerinin de bölgeyi kapattığı ifade edildi. Ara bulucuların da rehine krizinin yaşandığı işyerinin yakınlarına geldiği kaydedildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, silahlı kişinin içeridekileri rehin aldığı seyahat acentesinin başkentin güneyindeki Massena Bulvarı’nda bulunduğu belirtildi. Bölgede silahlı bir soygun yaşandığını duyuran Paris polisi, sürücülere bulvarı kullanmamaları çağrısında bulundu.

​Silahlı kişinin içeridekileri rehin aldığı seyahat acentesinin başkentin güneyindeki Massena Bulvarı’nda bulunduğu belirtildi. Bölgede silahlı bir soygun yaşandığını duyuran Paris polisi, sürücülere bulvarı kullanmamaları çağrısında bulundu. Asieland isimli acentenin özellikle Asyalı müşteriler arasında popüler olduğu ve nakit para transferi için kullanıldığı ifade edildi.
 

Saldırgan kaçtı



Paris polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, rehine krizinin sona erdiği duyuruldu. Rehinelerin tahliye edildiğini aktaran polis, saldırganın ise kaçtığını açıkladı.

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