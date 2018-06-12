Paris'te rehine krizi

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Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan rehine krizi, saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından sona erdi. Fransız polisine bağlı özel kuvvetler (BRI) ve itfaiyenin ortak operasyonunda saldırgan etkisiz hale getirilirken; kurtarılan 2 rehinenin durumlarının iyi olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kişi tutuklandı, rehineler güvende" derken; bakanlıktan bir yetkili saldırganın taleplerinin 'çok tutarsız olduğunu ve ne dediğinin tam anlaşılmadığını' ifade etti. Saldırganın adı, yaşı ve uyruğuna dair henüz bilgi verilmedi.

Türkiye saatiyle 18:00 sıralarında başlayan krizde, bombası olduğunu söyleyen bir kişinin 2 ila 3 kişiyi rehin aldığı belirtimiş ve rehinelerden birinin hamile olduğu, bir diğerinin ise yaralı durumda bulunduğu da medyada yer alan iddialar arasında yer almıştı.

Olay yeri çevresi kordona alınırken, geniş kapsamlı polis operasyonu başlatılmıştı. Ambulans ve itfaiye araçlarının da rehine krizinin gerçekleştiği bölgeye intikal etmiş, polis Parislilere evlerinde kalmaları çağrısında bulunmuştu.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yaşananları teyit ederek polisin kapsamlı bir operasyon sürdürdüğünü Twitter’dan duyurmuştu.

Habertürk Paris Temsilcisi: Basit bir adli vaka olmayabilir

Olay yerinden bildiren Gazete Habertürk Paris Temsilcisi Umur Talu da, saldırganın ağır silahlara ve bombaya sahip olduğu bilgisini aktarırırken; rehine sayısının ise 2 olarak duyurulduğunu söylemişti.

Saldırganın rehin aldıktan sonra İran Büyükelçisi'yle görüşmek istediğini kaydeden Talu, bu konuda herhangi bir gelişme ise olmadığını ifade etmişti. Talu, saldırganın ağır silahlar ile bombaya sahip olduğu yönündeki haberlerin doğru olması halinde, yaşananların 'basit adli bir vaka' olmaması ihtimalinin yüksekliğine dikkat çekerek, krizin terör saldırısı olabileceğine işaret etmişti.

Rehinelerden biri yaralı, saldırgan İran Büyükelçiliği'yle iletişime geçmek istedi

France Blue’dan alınan bilgiye göre rehin tutulan üç kişiden biri hamile bir kadın. Rehinelerden birinin de yaralı olabileceği söyleniyor.

Saldırganın bombalı ve silahlı olduğu; ayrıca İran Büyükelçiliği’yle iletişime geçmek istediği de gelen bilgiler arasında.