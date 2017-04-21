T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Paris'te polise silahlı saldırı: Bir polis hayatını kaybetti

Ünlü Champs Elysees Bulvarı'nda polise silahlı saldırı meydana geldiği, bir polisin hayatını kaybettiği, bir polisin yaralandığı belirtiliyor.

21 Nisan 2017 01:42

Fransa'nın başkenti Paris'te ünlü Champs Elysees Bulvarı'nda polise silahlı saldırı meydana geldiği, bir polisin hayatını kaybettiği, en az bir polisin yaralandığı belirtiliyor.

Bir saldırganın öldürüldüğü bildirildi.

Olayın "terör saldırısı" ihtimali olması üzerinde duran polis, Champs Elysees Caddesi'ni boşalttırdı.

Reuters haber ajansına göre, İçişleri Bakanlığı sözcüsü saldırının kesin nedenini söylemek için henüz erken olduğunu açıkladı.

Fransa'da Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Champs Elysees BulvarıParisChamps Elysees CaddesiBakanlığıPazarCumhurbaşkanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24