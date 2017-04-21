Paris'te polise silahlı saldırı: Bir polis hayatını kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te ünlü Champs Elysees Bulvarı'nda polise silahlı saldırı meydana geldiği, bir polisin hayatını kaybettiği, en az bir polisin yaralandığı belirtiliyor.

Bir saldırganın öldürüldüğü bildirildi.

Olayın "terör saldırısı" ihtimali olması üzerinde duran polis, Champs Elysees Caddesi'ni boşalttırdı.

Reuters haber ajansına göre, İçişleri Bakanlığı sözcüsü saldırının kesin nedenini söylemek için henüz erken olduğunu açıkladı.

Fransa'da Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.