Paris’te ölümünün 79. yılında Atatürk anıldı

Gülten Özbey, Paris, 10 Kasım, (DHA)- Paris Büyükelçiliği’nde Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 79\'uncu yılında törenle anıldı.

Törene Türkiye\'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye\'nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Türkiye\'nin OECD Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Türk diplomatlar ve Türk misyonları çalışanları katıldı.

Tören Fransa saati ile 9’u beş geçe bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 79\'uncu yılı için yayınladığı mesaj okundu.

Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa törende yaptığı konuşmada, Atatürk\'ün ebediyete intikalinin her yıl dönümünü Türk milletinin bir tür güncelleme ve muhasebe günü olarak idrak ettiğini ifade ederek, “Atatürk\'le eşleştirilen sembollerin özgürlük ve hürriyet aşkının” olduğunu dile getirdi. Hiçbir imkanı kalmayan bir ülkeden, bir milletin hürriyetini temin etmek için bir hayatın nasıl vakfedildiğini ve bir milletin nasıl şaha kalktığını gösterdiğini kaydetti.

Büyükelçi: “Atatürk\'ün sadece Türk milletine değil, mazlum milletlere de şiar olmuş bir aşk…Bugün Irak, Yemen, Afganlılar, Somali’dekiler dünyanın birçok yerinde ateş çemberini kırmaya çalışan milletleri Türk milleti kadar Atatürkçü ve en az bizim kadar hürriyete susamış bir şekilde mücadele ediyorlar.”dedi.

Büyükelçi Musa, Atatürk ile özleştirilebilecek bir başka özelliğin reformculuk, yeniden inşa, devlet şuuru, millet bilincini silah arkadaşlarıyla birlikte, Türk milletine mensubu olmaktan gurur duyacağı bir devlet bıraktığını sözlerini ekledi.

Büyükelçi Musa, Atatürk ile ilgili bir başka özelliğin barış aşkı olduğunu “Yurtta ve dünyada barış Atatürk her vesile ile güncellenen bir değer olduğunu ve her zaman ilham alabileceğimiz bir kaynak” olduğunu dile getirdi.

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