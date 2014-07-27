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Deutsche Welle

Paris’te olaylı Gazze protestosu

Paris’te İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonunu kınamak için düzenlenen protestoda göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Yaklaşık 70 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

27 Temmuz 2014 16:20


Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, cumartesi günü çeşitli şiddet olaylarının meydana geldiği gösteride 12 polis hafif derecede yaralandı. Göstericilerin polise taş attığı, bunun üzerine de polisin gözyaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve gözaltına alınan kişilerin üzerinde sopa ve muşta gibi tehlikeli silahlar bulunduğunu ve bunlara el konulduğunu açıkladı. Paris Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta Filistin yanlısı birçok eylemde Yahudi karşıtı söylemlerin kullanılması üzerine kamu düzenine yönelik olası tehlikelerden dolayı protestoyu yasaklamıştı. Yasak, Fransa'nın en yüksek idari mahkemesi tarafından da onaylanmıştı. Ancak yasağa rağmen hükümetin verdiği bilgilere göre 4 bin, protestoyu organize edenlere göre 10 bin kişi Filistin yanlısı eyleme katıldı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericilerin, “İsrail Filistin'i terk et!", "Katil İsrail” gibi sloganlar attığı bildirildi. Gösteriye katılan bazı genç erkeklerin, İsrail bayraklarını yaktığı görüldü.

Avrupa'nın diğer kentlerinde de eylemler

Fransa'nın diğer kentlerinde de İsrail karşıtı eylemler düzenlendi. Ancak birçok kentte gösterilerin barışçıl bir şekilde sona erdiği kaydedildi. Almanya'da da başkent Berlin başta olmak üzere çeşitli kentlerde Filistin halkına destek eylemleri düzenlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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