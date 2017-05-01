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Dünya

Paris'te olaylı 1 Mayıs: 1'i ağır 3 polis yaralandı

Paris'teki Bastille Anıtı yakınlarında göstericiler ve polis çatıştı

01 Mayıs 2017 22:21

Fransa'nın başkenti Paris'te 1 Mayıs olaylı geçti, radikal sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in protesto edildiği gösterilerde biri ağır olmak üzere üç polis yaralandı.

Paris'teki Bastille Anıtı yakınlarında göstericiler ve polis çatıştı. Bazı polislere molotof kokteyller isabet etti.

Fransa önümüzdeki hafta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna gidecek. Radikal sağcı aday Marine Le Pen'in rakibi merkezdeki Emmanuel Macron.

Fransa'da bazı sendikalar bu yıl 1 Mayıs'ı radikal sağcı Ulusal Cephe'ye karşı dayanışma günü ilan etmişti. 2002'de de Marine Le Pen'in babası Jean Marie Le Pen, Ulusal Cephe'den cumhurbaşkanı adayı olduğunda benzer protestolar yaşanmıştı.

Bugünkü olayların ardından Marine Le Pen bir tweet atarak yaralı polislere geçmiş olsun diledi, cumhurbaşkanı olursa Fransa sokaklarında bu tür olaylara  izin verilmeyeceğini öne sürdü.
 

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