Paris'te Mali Savcılık Ofisi bomba ihbarı asılsız çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Mali Savcılık Ofisi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.Bomba imha ekiplerinin binada yaptıkları incelemede herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Uluslararası haber ajansı Reuters; güvenlik alarmının, telefonla yapılan bir ihbar üzerine verildiğini duyurdu.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Paris'te önceki gün kentin bir banliyösünde polise ateş açan Zyed Ben Belgacem adlı kişi, daha sonra da Orly Havalimanı'nda devriye gezen askerlere saldırmıştı. Vurularak öldürülen saldırganın, alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), Paris'teki ofisinde ise geçtiğimiz Perşembe günü bir patlama meydana gelnmişti. Büroya gönderilen bir zarfın açılması sırasında meydana gelen patlamada bir kişi yaralanmışı.