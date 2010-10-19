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Dünya

PARİS'TE LİSELİLERLE POLİS ARASINDA ARBEDE PARİS (A.A)

19 Ekim 2010 15:42

-PARİS'TE LİSELİLERLE POLİS ARASINDA ARBEDE PARİS (A.A) - 19.10.2010 - Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında, hükümetin emeklilik reformunu protesto için greve giden işçileri desteklemek isteyen liselilerle polis arasında arbede çıktı. Polis, Paris'in Nanterre banliyösünde kendisine taş ve tuğlalarla saldıran ve bazı araçları ateşe vermek isteyen liselileri durdurmak için göz yaşartıcı bomba kullanmak zorunda kaldı. Ülkenin ikinci büyük kenti Lyon'da dün liselilerin çıkarttığı olaylar sonucu polis, 16 genci gözaltına almıştı. Lyon'daki olaylarda beş araç ateşe verilirken, otobüs durakları tahrip edilmişti. Hükümetin, emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkarılmasını öngören yasa tasarısına karşı çıkmak için bugün 6. kez genel greve giden işçiler, ülke genelinde protesto gösterileri düzenleyecek. Mecliste daha önce kabul edilen tasarının, perşembe günü senatoda oylanması bekleniyor.  

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