Paris'te lise öğrencileri ve polis çatıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce lise öğrencisi sokaklara döküldü. Kosovalı bir gencin ülkeden sınırdışı edilmesini protesto eden öğrencilerle polis arasında çatışma çıktı.

Paris'te 20 lisede dersler askıya alındı. Öğrenciler, birkaç okulun önüne barikat kurarken, sakin başlayan protestoda tansiyon bir anda yükseldi. Öğrenciler, polisi şişe yağmuruna tutarken, sivil polisler de bazı öğrencileri yerlerde sürükledi.

Okul otobüsünde tutuklandı

Ailesi yasa dışı yollardan Fransa'ya giren 15 yaşındaki Kosovalı öğrenci Leonarda Dibrani'nin, okul gezisi sırasında, arkadaşlarının arasından tutuklanarak ülkeden sınırdışı edilmesi kamuoyunda tepkiye yol açmıştı.

Doğu Avrupa'dan Fransa'ya yerleşen Çingenelerin ülkeye intibak edemediğini ve çoğunluğunun geri gönderilmesi gerektiğini savunan İçişleri Bakanı Manuel Valls, son kamuoyu yoklamalarına göre Hollande'ın kabinesindeki en popüler bakan. İçişleri Bakanı Valls, her iki gencin de sınırdışı edilmesinin kanunlar dahilinde gerçekleştiğini söylüyor. Valls, ''Elbette zor bir konu. Ama göçmenlik politikasını yasaların gerektirdiği gibi, bireylere saygılı ve taviz vermeksizin uygulamak zorundayız.'' diyor.