-PARİS'TE LİBYA ZİRVESİ PARİS (A.A) - 19.03.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile İngiltere Başbakanı David Cameron, Fransa'nın başkenti Paris'te, Libya konusunda düzenlenecek olan geniş katılımlı toplantı öncesinde birararaya geliyor. ABD'li bir yetkili, Sarkozy, Clinton ve Cameron'un Paris'teki geniş katılımlı toplantıdan 1 saat önce, TSİ 13.30'da biraraya geleceklerini belirtti. ABD, AB ve Arap Birliği üyesi ülkeler, Paris'te düzenlenen toplantıda, Muammer Kaddafi'ye bağlı askerlerin Libya'daki muhalif güçlere yönelik saldırısını durdurmak amacıyla BM'nin verdiği yetki uyarınca, bu ülkeye yapılacak askeri müdahale konusunda görüşmelerde bulunacak.