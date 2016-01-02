Paris'te katledilen Elif Doğan maaşının dörtte birini öğrencilere bağışlıyormuş

Paris katliamında hayatını kaybedenlerden Elif Doğan'ın maaşının 4'te birini Senegal'de üniversite eğitimi gören 3 öğrenciye gönderdiği ortaya çıktı. İzmir'de yaşayan baba Kemal Doğan, Fransa'nın kızı için vereceği tazminatı da, yine burs olarak yoksul öğrencilere dağıtacaklarını açıkladı.

Fransa’nın başkenti Paris’te, geçen 14 Kasım’da IŞİD militanlarının düzenlediği 3 ayrı saldırıda 129 kişi yaşamını yitirmiş, 352 kişi de yaralanmıştı. Paris’teki saldırıda Türk asıllı Belçika vatandaşı Elif Doğan da erkek arkadaşıyla birlikte kafeteryada oturduğu sırada öldü. Elif Doğan’ın ailesi, acı haberi bir yıl önce yerleştikleri İzmir’de aldı. DHA’dan Taylan Yıldırım’ın haberine göre; uzun süre ulaşamadıkları kızlarının ölüm haberini alan aile, Paris’e gidip Elif’in cenazesini teslim aldı. Elif Doğan, Belçika’nın Liege kentinde Centre Funeraire De Robermont’ta bulunan Les Roses salonundaki cenaze töreninden sonra aynı kentteki Müslüman mezarlığında toprağa verildi.

Banka kayıtlarında görüldü

Elif Doğan’ın varisleri durumundaki babası Kemal Doğan ve ailesi, cenaze töreni sonrasında savcılıkta yasal işlemlerini de başlattı. Kızları Elif’in, banka hesap bilgilerini alan ailesi, bu sırada öğrendikleri gerçekle şaşkına döndü. IŞİD saldırısında hayatını kaybeden Elif’in, çalıştığı şirketten aldığı 2 bin Euro’luk maaşının 4’te biri olan 500 Euro’yu, her ay düzenli olarak Senegal’de üniversite eğitimi alan 3 Müslüman öğrenciye eğitim bursu olarak gönderdiği ortaya çıktı.

Tazminat öğrencilere burs olacak

Lise yıllarında da Senegal’e gidip çeşitli kurumlar adına burada Fransızca dersleri veren Elif’in bu yardımlarından habersiz olan ailesi, teröre kurban verdikleri kızlarıyla ilgili bu gerçek karşısında üzüntü ve buruk gururu bir arada yaşadı.

Henüz kesin olarak açıklanmamakla birlikte Fransa’nın terör saldırılarında hayatını kaybeden kişiler için 30 bin Euro tazminat vereceği ifade edildi. Baba Kemal Doğan, ailesiyle konuşup bu tazminatı da ihtiyacı olan öğrencilere kızı adına burs olarak dağıtmaya karar verdi. Aile ayrıca, kızlarının Belçika’daki arkadaşları aracılığıyla da vakıf kuracak. Kurulacak vakfın da yine Elif Doğan adına, burs faaliyetlerini yürütmesinin planlandığı kaydedildi.