Paris'te kadınlar hala pantolon giyemiyor!

Daily Telegraph'ın haberine göre, kadınların pantolon giymesini yasaklayan 1800 tarihli kararın, teknik olarak hala yürürlükte olduğu ortaya çıktı. Buna göre Fransa, en azından teorik olarak kılık kıyafet serbestisi açısından Sudan'dan daha geride bulunuyor.



Paris emniyet müdürlüğünün o tarihteki yasağına göre, erkek gibi giyinmek isteyen Parisli kadınların "izin almak için Paris polis karakoluna başvurması" gerekiyordu.



Yasak 1892'de yapılan değişiklikle biraz gevşetildi ve kadınlara ata binmeleri halinde pantolon giyme izni verildi. Yasak 1909'da yeni bir madde eklenerek daha da "sulandırıldı" ve "bisiklet sürüyorlarsa veya bisikletin gidonlarını tutuyorlarsa" kadınların pantolon giyebilecekleri belirtildi.



Dünya çapında kadın hareketinin yükseldiği 1969'da Paris belediye meclisi, yasak kararını kaldırma yönünde Paris emniyeti nezdinde bir girişimde bulunduysa da başarılı olamadı.



Modası geçmiş yasak kararını kaldırmak için 2003'te son bir girişimde daha bulunuldu.



Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisinden bir milletvekili toplumsal cinsiyet eşitliğinden sorumlu bakana başvurdu ancak bakandan olumsuz yanıt aldı.



Le Droit des Femmes (Kadın Hakları) adlı bir kitap yazan hukuk profesörü Evelyne Pisier, kitabında yasağa dikkat çekerek, halihazırda Parisli kadın polis memurların pantolon giymesinin zorunlu olduğuna, bu durumda hepsinin kararı ihlal ettiğine işaret etti.