Paris'te IŞİD saldırısı; bir polis hayatını kaybetti!

Fransa'da Şanzelize Caddesi yakınlarında silahlı çatışma meydana geldi. Reuters'ın Fransa İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı bilgiye göre kalaşnikoflu saldırıda bir polis öldü, 1'i ağır 2 polis yaralandı. Şanzelize Caddesi trafiğe kapatıldı. Öte yandan, IŞİD'in propagandasını yapan Amaq yayın organı Paris Champs-Elysees’de gerçekleşen saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini paylaştı.

Reuters'ın aldığı bilgiye göre, polis yetkilileri iki saldırgandan birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Polis, caddeden uzak durulması yönünde çağrı yaparken, kaçan diğer saldırganın yakalanması için operasyon sürüyor.

Paris Polis Sözcüsü Johanna Primevert AP'ye yaptığı açıklamada saldırganların Franklink Roosevelt metro istasyonunun yakınında bulunan ve bölgeyi koruyan polislere saldırdığını belirtti.

Şüpheli paket

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre Henry Brandet, polis aracının karşısına bir kişinin, arabada bulunan polislere ateş açtığını söyledi. Polisin karşılık vermesi üzerine saldırgan öldürüldü. Saldırı Franklin D Roosevelt metro istasyonu yakınlarında gerçekleşirken, polis olay yerinde şüpheli bir paketin bulunduğunu duyurdu. Fransa polisinin yaptığı ilk açıklamada "Saldırı büyük ihtimalle terör eylemi" ifadesi kullanıldı. Vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunuldu. Olay yerinde bir polis helikopteri bulunduğu bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Paris'teki saldırı ile ilgili Fransa Terörle Mücadele Bürosu soruşturma başlattı. Fransa Devlet Başkanı Hollande saldırının ardından üst düzey yetkilileri olağanüstü toplantıya çağırdı.

Saldırganın evi aranıyor

Paris polisi, ölen saldırganın Paris'in doğusunda bulunan evini arıyor. Ölen saldırganın güvenlik güçleri tarafından zaten takip edilen bir isim olduğu belirtiliyor. Teröristin 1977 doğumlu olduğu ve 16 yıl önce polislere yine saldırıda bulunduğu bildirildi.

Görgü tanığı: Ne olduğunu bile anlamaya zaman yoktu

Yerel medyaya konuşan bir görgü tanığı "Aniden herekes ayağa kalkıp koşmaya başladı. Ne olduğunu bile anlamaya zamanımız yoktu. Bir ya da kişi el silah sesi duyduk, Kalaşnikof değildi, tek tekti. Koştuk. Gerçekten ne olduğunu anlamadık. Caddede aşağı doğru gittik, polis daha ileriye gitmemizi söyledi" ifadelerini kullandı.

Terör saldırısı mı?

Fransa polisinin yaptığı ilk açıklamada "Saldırı büyük ihtimalle terör eylemi" ifadesi kullanıldı. Polislerin bilinçli olarak hedef alındığının açık olduğunu söyleyen İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet ise, "Buna karşılık saldırının amacının ne olduğunu söyleyebilmek için şu an çok erken" dedi.

İkinci saldırı

Polis, Şanzelize Caddesi yakınlarında bir silahlı saldırının daha gerçekleştiğini bildirdi. Olay yeri yakınlarında bulunan 3 metro istasyonu kapatıldı.

Trump'tan kınama mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Paris'in Şanzelize Caddesi'nde meydana gelen saldırıyı kınayarak, "Fransa ve halkına başsağlığı diliyorum. Bu korkunç bir şey. Başka bir terör saldırısına benziyor. Güçlü ve tedbirli olmalıyız" ifadelerini kaydetti.

Seçim kampanyaları iptal

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak olan Le Pen ve Fillon, seçim kampanyalarını durdurmaya karar verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi

Olay, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan yalnızca günler önce meydana geldi. Seçim konuşmalarında terörizm adayların en önem verdikleri konulardan biri durumundaydı.