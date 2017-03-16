Paris'te IMF ofisine gönderilen zarf patladı; 1 kişi yaralandı!

Paris'teki IMF ofisinde bir zarfın açılmasının ardından küçük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişi yaralandı.

Reuters'ın haberine göre, Paris'teki IMF ve Dünya Bankası ofisinde bir zarfının açılması sonrası meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Paris polisi patlamanın ardından binada operasyon başlattı.

Alman Maliye Bakanı'na patlayıcı gönderilmişti

Dün de Almanya'nın başkenti Berlin'de Maliye Bakanı Wolfgang Schauble’nin ofisine, patlayıcı içeren bir paket gönderilmişti. Paket bakanlıkta çalışanlar tarafından bulunmuş ve derhal bölge boşaltıldıktan sonra etkisiz hale getirilmişti. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre; paket, açıldığı takdirde can kaybı ve büyük hasara neden olabilirdi. Paketi gönderen kişi olarak Yunan siyasetçi Adonis Georgiadis’in adının yazılı olması kafaları karıştırmıştı. Paketin Almanya'ya "teröristlerce" yollandığını belirten Georgiadis ise, "Maalesef duyduğunuz haber doğru. Hiç de komik değil" demişti.