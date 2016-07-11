Paris'te gençler polisle çatıştı



Fransız ve Portekiz milli takımları arasındaki Avrupa Futbol Şampiyonası final karşılaşması sırasında gençlerle polis arasında çatışma çıktı.

Eyfel Kulesi yakınlarında polis taşkınlık yapanların saldırısına uğradı. Polis saldıranlara göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti. 40 kişi gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada olayları, stadın tıka basa dolu olması nedeniyle içeriye giremeyen öfkeli kalabalığın çıkardığı belirtildi. Arbede sırasında çöp konteynerleri ile motosikletler ve bir de otomobil ateşe verildi.

Maçtan sonra Portekizli taraftarların şampiyonluğu kutladığı Champs-Elysees Bulvarı taraftarlara kapatılmış olmasına rağmen olaylar buraya da sıçradı.

Almanya ile Fransa arasındaki yarıfinal karşılaşmasından sonra da Paris'in merkezindeki sevinç gösterileri sırasında saldırganlar polise yanıcı madde ve şişe atmıştı.