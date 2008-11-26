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Dünya

Paris'te film gibi elmas soygunu

Fransa'nın başkenti Paris'te Cartier mağazasına, Katarlı zengin turist kılığında gelen iki kişi 635 bin euro değerinde elmas bir yüzük çaldı

26 Kasım 2008 02:00

Fransa'nın başkenti Paris'te Cartier mağazasından, 635 bin euro değerinde elmas bir yüzük çalındı.

Kendilerini Katarlı zengin turistler olarak tanıtan ve geleneksel Arap giysileri içinde mağazaya gelen bir erkek ve kadının, mağazadaki mücevherlere bakarken, kendilerine gösterilen ve üzerinde 5.5 karatlık elmas bulunan 635 bin euro tutarındaki yüzüğü çaldıkları ortaya çıktı.

Tezgahtardan kendilerine değişik ve pahalı mücevherleri göstermesini isteyen çiftin, el çabukluğuyla çaldıkları pahalı yüzüğün yerine sahte bir yüzük bıraktığının anlaşıldığı bildirildi.

Paris polisinin, şikayet üzerine hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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