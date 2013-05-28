Paris'te eşcinsel evliliklere karşı protestoculara polis müdahele etti

Fransa’nın başkenti Paris’te, eşcinsel evlilik karşıtları ve polis arasında çatışma yaşandı. Fransız kamuoyunu ikiye bölen yasa tasarısı protestolar eşliğinde 18 Mayıs'ta yürürlüğe girmiş, eşcinsel evlilikler resmiyet kazanmıştı.

Pazar günü 15 bin kişi eşcinsel evliliği protesto etmek için sokaklardaydı. Başlangıçta sakin geçen gösteriler dağılmak üzereyken 500 kişi polisle çatışmaya girdi. Polisin açıklamasına göre 293 kişi gözaltına alınırken dört polis memuru, Fransız haber ajansı AFP’nin fotoğrafçısı ve bir eylemci yaralandı. Gösteriler için 4 bin 500 polis görevlendirildi.

İstifa çağrısı

Gösteriyi düzenleyen organizasyon ekibi tarafından katılımcı sayısının bir milyon kişi olarak açıklandığı eylemin sonuna doğru bir grup, Sosyalist Parti’nin genel merkezi önünde toplandı. Gösteriye burada devam eden aşırı sağcılar, Cumhurbaşkanı François Hollande’ı istifaya çağırdı. Parti binasına afiş ve pankartlar asıldı. Gençlerin “sosyalist diktatörlük” sloganları attığı ve gazeteci ile polislere çeşitli nesneler fırlattıkları kaydedildi. İçişleri Bakanı Manuel Valls, olaylardan ötürü aşırı sağı suçlayarak göstericilerin polise saldırdıklarını belirtti.

Bütün bu olaylar yaşanırken Cannes Film Festivali’nde, Altın Palmiye ödülünün yönetmen Abdellatif Kechiche’in bir lezbiyen çiftin arasındaki aşkı anlattığı filme verilmesi dikkat çekti. Cumartesi günü ise Paris’in en işlek caddelerinden biri olan Champs-Elysees’te düzenlenen eşcinsel karşıtı gösterilerde 50 kişi gözaltına alınmıştı. Bu çarşamba günü Montpellier kasabasında ülkedeki ilk eşcinsel evlilik gerçekleştirilecek. İki bakan, 130 gazeteci ve 600 davetlinin katılacağı bu tören sırasında da gösterilerin düzenlenmesinden endişe ediliyor.

Polonya’dan da Paris’te düzenlenen gösteriye destek geldi. Fransa’daki eşcinsel evlilik karşıtlarına destek vermek isteyen 10 bin Polonyalı sokaklara döküldü. Fransa, eşcinsel evliliğe onay veren 14’üncü ülke oldu.